الامارات | الشارقة تُبهر كشافي «لاليغا» بمواهب المدارس والفرجان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تُبهر كشافي «لاليغا» بمواهب المدارس والفرجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعاليات منصة أبطال «دو» تكشف عن لاعبين واعدين. من المصدر

انطلق الأسبوع الثاني من دور المجموعات لكأسي مدارس وفرجان الإمارات في الإمارات الشمالية، ضمن فعاليات منصة أبطال «دو»، وذلك في ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بحضور مئات اللاعبين الراغبين في المنافسة على البطولة الأقوى للشباب بالدولة.

وشارك اللاعبون الشباب من مُختلف المراحل السنية في المُباريات الحماسية من أجل حسم التأهل مُبكراً وإثارة إعجاب كشافي «لاليغا»، الذين تابعوا المُنافسات بعين فاحصة لاكتشاف أفضل اللاعبين ومن ثم دعوتهم إلى الاختبار في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، أفضل مركز لإعداد المواهب في المنطقة وأول مركز للكفاءات العالية تابع لـ«لاليغا» في العالم.

وتوافدت عائلات وأصدقاء اللاعبين على ملاعب منتزه الشارقة الوطني في ثاني أيام دور المجموعات في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، وذلك لتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم، فضلاً عن تسجيل لحظاتهم الخاصة والاستثنائية في الملعب، ومن ثم إضافتها على منصة دو للمواهب الإلكترونية، التي سجل فيها ألاف اللاعبين لمُضاعفة فرص اكتشافهم من قبل كشافي «لاليغا»، الذين يتابعون «دو» للمواهب بشكل دوري لضمهم إلى مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.