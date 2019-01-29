الامارات | «ثندر سنو» و«نورث أميركا» يتصدران قائمة الخيول المرشحة لأمسية كأس دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثندر سنو» و«نورث أميركا» يتصدران قائمة الخيول المرشحة لأمسية كأس دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ثندر سنو» حامل لقب النسخة الماضية من كأس دبي العالمي. من المصدر

أعلن نادي دبي لسباقات الخيل، عن ترشيح مجموعة من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة، للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، المقررة 30 مارس المقبل وتتضمن تسعة سباقات.

وتُعد «ألموند آي» و«بيوتي جنريشن» و«ثندر سنو» و«ماجيكال» و«مكنزي» و«سانتا آنا لين» و«روي إتش» نخبة الخيول الدولية التي تم ترشيحها لليوم الأغلى للسباقات في العالم بجوائزه البالغة 35 مليون دولار أميركي، متضمناً السباق الأغنى في العالم كأس دبي العالمي (جروب 1) البالغة جائزته 12 مليون دولار أميركي برعاية «طيران الإمارات».

ويتصدر كل من حامل اللقب في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «ثندر سنو»، وغريمه المحلي الفائز بسباق جروب 1 «نورث أميركا» قائمة الخيول المقيمة في الإمارات والمرشحة للسباق الأغنى في العالم، كما تضم قائمة المرشحين للسباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي ثلة من الخيول الأميركية الفائزة بسباقات الفئة الأولى من أمثال «مكنزي» و«ليوفريرك» و«سيكينغ ذا سول» و«أوديبل» و«يوشيدا»، بالإضافة إلى الفرس اللامعة «إيليت»، كما تتضمن القائمة عدداً من الخيول اليابانية المتخصصة في الأرضية الرملية من أمثال «ويسترلند» الوصيف في سباق تشامبيونز كب (جروب 1)، والفائز بسباق فبرواري ستيكس (جروب 1) «غولد دريم»، بالإضافة إلى نجم سباقات هونغ كونغ الشهير «باكستان ستار» الذي تم ترشيحه أيضاً لسباقات أخرى في الأمسية، شأنه شأن الكثير من الخيول الأخرى المرشحة لأكثر من سباق.

ومن أبرز المرشحين لسباق لونجين دبي شيما كلاسيك (جروب 1) لمسافة 2400 متر عشبي، الذي تبلغ جوائزه ستة ملايين دولار أميركي، النجمة الصاعدة في سماء بلاد الشمس المشرقة «ألموند آي» التي تتقدم قائمة الشرف للخيول اليابانية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، وإلى جانبها كل من «شيفال غراند» و«لس غريسيو» و«ري دي أورو»، ويحظى السباق بثقل نوعي من خلال ترشيح نجمي هونغ كونغ «إكسلتانت» و«إيغل واي» والإيرلندية «ماجيكال» والفائزين بسباقات (جروب 1) في أميركا «سادلرز جوي» و«شانل ميكر».

وقائمة المرشحين لسباق دبي تيرف (جروب 1) لمسافة 1800 متر عشبي الذي تبلغ جوائزه ستة ملايين دولار أميركي برعاية موانئ دبي العالمية، يتقدمها جواد هونغ كونغ «بيوتي جنريشن»، كما تضم القائمة حضوراً يابانياً قوياً ممثلاً في «فيفلوس» بطلة نسخة 2017 ووصيفة العام الماضي، بالإضافة إلى «ديردري» وصيفة سباق هونغ كونغ كب، التي حلت بالمركز الثالث في نسخة العام الماضي، إضافة إلى «موزو آسكوت» الفائز بسباق ياسودا كينين (جروب 1). والقائمة تضم حامل اللقب في العام الماضي «بن بطل»، والفائز بسباق الفئة الأولى في أستراليا «كامين ثرو»، والمخضرم «ماريناريسكو» المشارك بسباقات الفئة الأولى في جنوب إفريقيا، والفائز في سانت جيمس بالاس ستيكس (جروب 1) في إنجلترا «ويذاوت بارول»، بالإضافة إلى الجواد الأميركي «نيكست شيرز».

أمّا سباق دبي غولدن شاهين (جروب 1) الذي يعد أغنى سباق سرعة على المسار الرملي لمسافة 1200 متر في العالم، بإجمالي جوائز 2.5 مليون دولار أميركي برعاية غلف نيوز، فاستقطب مشاركات قوية من أبطال السرعة في أميركا من أمثال «روي إتش» و«إمبريال هنت» و«إكس واي جت» و«بروميسيز فولفيلد»، بالإضافة إلى بطل السرعة الياباني «ماتيرا سكاي» وبطلي السباقات المحلية «ريفنز كورنر» و«درافتد».

وتسلّم نادي دبي لسباقات الخيل 1439 ترشيحاً لعدد 739 خيلاً من 20 دولة للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2019.

• 739 إجمالي عدد الخيول المرشحة للمشاركة في كأس دبي العالمي.