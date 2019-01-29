الامارات | أوساكا تغازل «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تغازل «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق التنس في العالم إلى دبي، لمتابعة منافسات دورة سوق دبي الحرة الدولية للتنس، المقررة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل، والتي ستشارك فيها المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة السبت الماضي، في ملبورن ببطولة أستراليا المفتوحة.

ونجحت أوساكا في الارتقاء إلى قمة التصنيف العالمي سريعاً، بعد خروجها من الدور ربع النهائي لبطولة دبي العام الماضي، وكانت حينها في التصنيف 48 عالمياً، وسرعان ما بدأت تشق طريقها بقوة إلى النجومية، حاصدة في طريقها العديد من الألقاب مثل بطولة «إنديانا ويلز» التي أطاحت في مباراتها النهائية بالرومانية سيمونا هاليب، وبعد أشهر قليلة فاجأت عالم التنس بتتويجها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عقب تغلبها في النهائي على الأميركية سيرينا ويليامز.

وواصلت عروضها القوية هذا الموسم بإحرازها لقب أستراليا المفتوحة، بعد مواجهة صعبة ومثيرة في النهائي مع التشيكية بيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين.

وتوجت إنجازها باعتلائها قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات، وأصبحت أول لاعبة تُتوج بلقبها الثاني في بطولات غراند سلام مباشرة بعد إحراز لقبها الافتتاحي في دورة الولايات المتحدة، وذلك منذ فوز جينيفر كابرياتي ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين في 2001.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوخلين: «يسعدنا أن نتابع بحماسة كبيرة تفتح هذه الموهبة الجديدة الرائعة، ونثني على ما حققته نعومي أوساكا من تطور كبير خلال العام الماضي، ونهنئها على فوزها االكبير في ملبورن وتصدرها التصنيف الأول عالمياً، ونتطلع لمتابعتها مجدداً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس».

وتتطلع أوساكا، أول آسيوية على صعيد بطولتي الرجال والسيدات تصل إلى التصنيف الأول عالمياً، إلى إدراج اسمها ضمن قائمة البطلات اللواتي تُوجن بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث جعلها الفوز الكبير الذي حققته في ملبورن مرشحة قوية لنيل هذا اللقب، وهذا ما أكده مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، عندما قال: «أثبتت نعومي أوساكا دون أدنى شك أنها تنتمي إلى نخبة لاعبات التنس، وأن لديها حظوظاً قوية للانضمام إلى قائمة نجمات التنس اللواتي توجن بلقب دبي مثل فينوس ويليامز، وكارولين فوزنياكي، وأميلي موريسمو، وليندسي دافنبورت، وغيرهن».

وأضاف تهلك: «إن مهمة أوساكا في دبي لن تكون سهلة في مواجهة قائمة تضم ثماني من المصنفات الـ10 الأُول في العالم، غير أنها أظهرت قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أي تحدٍ».

وتضم قائمة نجمات التنس المشاركات في تنس دبي، ثلاث فائزات ببطولات غراند سلام في 2018، وهن: كارولين فوزنياكي، وسيمونا هاليب، وأنجليك كيربر، إضافة إلى إلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين، وبيترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين، وبطلتي غراند سلام السابقتين: غاربين موغوروزا وايلينا أوستابينكو.

• قائمة نجمات التنس المشاركات في تنس دبي تضم ثلاث فائزات ببطولات غراند سلام في 2018.