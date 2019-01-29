الامارات | «تيفو» و30 ألف علم تزيّن مدرجات جمهور الأبيض اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيفو» و30 ألف علم تزيّن مدرجات جمهور الأبيض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة فهد المنصوري، الملقب «فالودة»، ترتيباتها بتجهيز «التيفو» الذي سيكون حاضراً بقوة في المدرجات خلال مباراة الأبيض مع منتخب قطر مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الدور نصف النهائي لكأس آسيا (الإمارات 2019)، إذ يتضمن «التيفو»، الذي يبلغ طوله 13 ألف قطعة بلاستيك مربعة، ويغطي المقاعد المخصصة لجمهور الأبيض كاملاً في المدرجات، صورة لكأس آسيا، في إشارة من رابطة المشجعين للاعبي المنتخب بأن الفوز في هذه المباراة، والوصول إلى المباراة النهائية، ونيل لقب البطولة يعد مطلباً أساسياً، فيما أكد عضو رابطة مشجعي المنتخب إبراهيم حمدان الحوسني، أن العمل في «التيفو» استغرق نحو ست ساعات، وبلغت كلفته المالية نحو 20 ألف درهم، وشارك في تجهيزه كل شباب روابط مشجعي الأندية الذين تتشكل منهم رابطة مشجعي المنتخب، مؤكداً أنه سيتم أيضاً توزيع نحو 30 ألف علم على الجمهور، حتى يزين علم الإمارات المدرجات.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «رابطة مشجعي المنتخب بذلت مع الجهات المعنية جهوداً كبيرة لحشد أكبر عدد من الجمهور، وأتوقع أن يمتلئ الملعب بكامله، وقد حصلنا في رابطة المشجعين على الموافقة الخاصة بإدخال (التيفو) إلى الملعب».

وأضاف «ستكون هناك خلال المباراة رسائل تحفيزية للاعبي المنتخب، لبث روح الحماسة في صفوفهم من قبل الجمهور الإماراتي الذي سيكون موجوداً في الملعب».

وشدّد الحوسني على حرصهم كجمهور إماراتي على التشجيع المثالي لمنتخب بلدهم في المدرجات طوال المباراة، وصولاً لتحقيق الهدف الأغلى وهو الفوز وبلوغ نهائي كأس آسيا.

وبخصوص نفاد تذاكر المباراة، أكد إبراهيم الحوسني أنهم في رابطة مشجعي المنتخب تواصلوا مع الجهات المختصة، سواء في مجلس أبوظبي الرياضي أو اتحاد الكرة، وتم التأكيد على أنه في حال بدء المباراة، وكانت هناك مدرجات خالية، فإنه سيسمح للجماهير التي ستوجد خارج الملعب بالدخول دون تذاكر، لافتاً إلى أنهم يأملون أن تكون هناك شاشات تلفزيونية قريبة من الملعب، تمكن الجمهور من متابعة المباراة ومعايشة الحدث أولاً بأول، خصوصاً للجماهير التي ستحضر ولن تتمكن من دخول الملعب.

وشدّد الحوسني على أهمية حضور الجماهير مبكراً إلى الملعب، كون ذلك سيساعد في عملية إخراج «التيفو» بشكل مميز.

وأضاف «وجدنا في رابطة مشجعي المنتخب كل التسهيلات التي تمكن الجمهور الإماراتي، وكذلك الجاليات المقيمة في الإمارات، من الوجود في المدرجات بكل سهولة وسلاسة، لدعم المنتخب ومساندته في هذه المباراة المهمة والحاسمة».

بدوره اعتبر مشجع المنتخب حريز المنهالي، أن وجود شاشات تلفزيونية خارج ملعب المباراة أمر مهم، حتى تتمكن الجماهير التي لم تحصل على تذاكر لدخول الملعب من متابعة المباراة عبر هذه الشاشات، مؤكداً حرص الجماهير الإماراتية والجاليات المقيمة في الإمارات على الوقوف بقوة خلف المنتخب الوطني.

من جهته، أكد مشجع المنتخب محمد الكعبي، أن الكل سيساند المنتخب في هذه المباراة التي ستكون بوابته إلى المباراة النهائية، ووصولاً لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، وهو الفوز بلقب كاس آسيا، مضيفاً «سنكون على قلب رجل واحد خلف الأبيض، ونتمنى له التوفيق في هذه المباراة الحاسمة».

النعيمي سيقدم جوائز للجمهور

عجمان - الإمارات اليوم / أعلن الزميل عبدالله الكعبي، مقدم برنامج «آسيا في الإمارات» على راديو الرابعة وتلفزيون عجمان، ويبث الساعة الـ10 مساء، أن القطب الإماراتي المعروف عبدالله سعيد النعيمي، سيقدم جوائز عينية ومالية للجمهور، بمناسبة مباراة منتخبنا الوطني مع قطر، المقررة مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2019 في الإمارات.