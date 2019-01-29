الامارات | عبدالله علي: ستجدون 11 مقاتلاً في الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي: ستجدون 11 مقاتلاً في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المنتخب استعد جيداً لمواجهة نصف نهائي كأس آسيا. الإمارات اليوم

قال عضو لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم، النجم الدولي السابق عبدالله علي، أن جماهير الإمارات سترى 11 مقاتلاً في الملعب، اليوم، لتحقيق الفوز، وتخطي المنتخب القطري، والتأهل للمباراة النهائية لكاس أمم آسيا، وإسعاد الجماهير الوفية التي ساندت الأبيض بقوة في كل مبارياته السابقة.

وأضاف عبدالله علي في تصريحات صحافية على هامش تدريب المنتخب أول من أمس: «بالتأكيد سيخوض منتخبنا الوطني مباراة مفصلية، وهدف الجميع هو تخطي منتخب قطر، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب، وأعتقد أنه بعد الأداء والروح القتالية العالية التي أدى بها الفريق مباراة أستراليا الماضية في الدور ربع النهائي قد زاد سقف الاطمئنان والثقة بالفريق ولاعبيه وجهازه الفني، وأن المنتخب قادر على تجاوز قطر».

وأضاف «أتمنى استمرار التركيز الكبير لجميع اللاعبين، وتواصل الروح القتالية العالية في مباراة اليوم، وأنا متأكد من استمرارها، فاللاعبون عازمون على تحقيق هدفهم بالوصول للنهائي».

وعن مدى تأثر اللاعبين بدنياً بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في مباراة أستراليا، قال: «لا شك أن هناك إرهاقاً بدنياً تعرض له اللاعبون، إذ بذلوا مجهود مضاعف، وأدى مباراة قوية تميزت بالاحتكاك القوي مع لاعبي أستراليا، وخرج الفريق بإصابات عدة مؤثرة، لكن أعتقد أن الجهاز الفني عمل على الاستشفاء الجيد للاعبين، وأصبحوا جاهزين تماماً للمباراة».