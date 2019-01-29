الامارات | «كوجاك»: المنتخب لن يفرِّط في فرصة الوصول إلى نهائي آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوجاك»: المنتخب لن يفرِّط في فرصة الوصول إلى نهائي آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم المنتخب الوطني السابق، محمد علي (كوجاك)، أن الأبيض لن يفرط في فرصته للوصول إلى المباراة النهائية لكأس آسيا (الإمارات 2019)، مشيراً إلى أهمية التركيز والحذر في مواجهة الأبيض أمام قطر، من أجل تحقيق الفوز، والتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.

وقال كوجاك، في تصريحات صحافية: «شاهد الجميع النصر الكبير الذي حققه الأبيض، وتجاوز به المنتخب الأسترالي حامل اللقب، بفضل الروح القتالية العالية، ومجهود اللاعبين على أرضية الملعب، وبفضل حضور ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، والجماهير الغفيرة التي ساندت اللاعبين بكل قوة وحماس، ولديَّ ثقة كبيرة بأن اللاعبين سيضاعفون الجهد والحماس والروح القتالية العالية، من أجل تخطي قطر.

وأشار لاعب منتخبنا السابق إلى أن الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين قادرون على تحقيق الطموحات، وقال «كل مباراة في البطولة تحتاج إلى طريقة مختلفة، تسهم في تقديم اللاعبين للأداء الأفضل، وعلينا ألا ننسى أهمية التركيز العالي في كل دقيقة، حتى لا نفاجأ بأمر ما يصعب مهمة اللاعبين في الملعب.

وأضاف «المنافس لديه إمكانات فردية عالية، والمباراة صعبة، لكن في المقابل نملك منتخباً قوياً، لن يفرط في فرصة الوصول إلى النهائي».