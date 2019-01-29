عبد الحفيظ: محمود البنا أدار مباريات في الدوري التونسي و يغيب عن إدارة لقاءات الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، دهشته من تعيين طواقم تحكيم لمباريات الفرق المنافسة في الدوري. مؤكدًا، أن الحكم الدولي محمود البنا أدار مباريات عديدة في الدوري التونسي، فيما يغيب عن إدارة لقاءات الزمالك، موجهًا سؤاله إلى لجنة الحكام حول معايير اختيار طواقم التحكيم لمباريات المنافسين في الدوري.

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