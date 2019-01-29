أهلي جدة يضم نجم فالنسيا الإسباني

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس، لتدعيم صفوفه.
وأصدر الأهلي بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيه أن البرازيلي سانتوس وقع عقد انضمامه للفريق، لمدة موسم ونصف، قادما من فالنسيا الإسباني.
واجتاز اللاعب الفحوص الطبية بنجاح، وفقا لما أعلنه الأهلي في البيان، وحقق الأهلي فوزا مثيرا على حساب التعاون بنتيجة (4-3)، في مباراة جمعت بينهما مساء الإثنين، في الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة.
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