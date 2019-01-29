مدرب الأهلي المصري: حصدنا 3 نقاط هامة أمام دجلة.. ونواصل الزحف إلى قمة الدوري

أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف. وقال إن الفريق نجح في تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوي، وحصل على 3 نقاط هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالوصول إلى قمة جدول مسابقة الدوري.

وتحدث، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، موضحًا أن الأهلي ظهر بشكل جيد، خاصة في الدقائق الأولى التي لاحت فيها للفريق العديد من الفرص السهلة. مشيرًا، إلى أن إهدار عدد من الفرص يعتبر أمرًا طبيعيًا في كرة القدم.

وأوضح أن خروج أجاي جاء للحفاظ عليه، خاصة وأنه عائد من الإصابة، بعد أن غاب لفترة تجاوزت أربعة أشهر، وأن هناك لاعبين لا يمكنهم اللعب لمباراة كاملة مثل جيرالدو، وسعد سمير، وصلاح محسن، وهشام محمد، بعد عودتهم من الإصابة.

وأكمل أن الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط. وأن أي دوري في العالم هناك بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام، بينما في مصر، الفارق ثلاث مباريات فقط، مما يتسبب في إرهاق الفريق. مؤكدًا، أن الإصابات التي يتعرض لها العديد من اللاعبين تعد منطقية في ظل كثرة المباريات وضغطها بهذا الشكل. مشيرًا، إلى أن الجهاز الفني يقوم بمنح اللاعبين الفرصة في المشاركة وفقًا لما يخدم أهداف الفريق بشكل عام.

وأضاف قائلا: "اليوم.. أكملنا شهرًا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يقوم بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين. وعمومًا، أنا راضٍ عن البرنامج البدني الذي وضعناه للفريق حتى الآن".