طبيب الأهلي المصري يوضّح حقيقة إصاباتي «رمضان» و«معلول»

الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن رمضان صبحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري.
وأوضح أن الجهاز الفني فضّل استبداله لمنع تفاقم الإصابة، وسوف يتم وضع برنامج تأهيل لتجهيزه للمباريات القادمة.
وأضاف أن التونسي علي معلول تعرض لكدمة في الكتف خلال المباراة، وسوف يخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة.
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