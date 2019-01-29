المدير الفني للإسماعيلي: هدفي إعادة الفريق لمكانته بين كبار الدوري

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أعرب البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي, عن ارتياحه بعد تحقيق فريقه الانتصار الثاني على التوالي ببطولة الدوري الممتاز, بعد فوزه مساء اليوم /الاثنين/ على نادي الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي قفز خمسة مراكز في جدول ترتيب الدوري; ليصبح في المركز العاشر برصيد 23 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وقال يانوفيسكى – في تصريحات مساء اليوم – “منذ قيادتي للإسماعيلي وهدفي هو إعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الكبار.. الفريق يتحسن بشكل تدريجي”..

مضيفا “أكثر ما أسعدني الروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون في المباراة, والجميع لديه إصرارا على المشاركة وهذا شئ إيجابي للغاية”.

وتابع المدير الفني للإسماعيلي قائلا “الجماهير هي الداعم الأساسي للفريق, وأتمنى منهم مزيد من الدعم والمؤازرة لاستمرار سلسلة الانتصارات.. وحرصنا على استغلال الفترة الماضية في التعامل نفسيا مع اللاعبين الذين كان يفتقدوا للثقة خلال الآونة الأخيرة, ولم يعد هناك أي مجال للتفريط في أي نقطة في المباريات المقبلة”.

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