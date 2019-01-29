الاتحاد السعودي يؤجل مصير مدرب المنتخب بعد الخروج من أمم آسيا

قرر إتحاد كرة القدم السعودي تأجيل البت في مصير الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم،عقب الخروج من كأس آسيا بالإمارات، إلى حين تلقي التقارير الفنية والإدارية.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان اليوم الإثنين، عقب اجتماع مجلس الادارة برئاسة قصي الفواز، قبول استقالة 3 من أعضائه، وهم رهام العنيزان وروجر درابر وعلي الشعيلان، الذين تقدموا باستقالاتهم، وتعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

كما قرر الاتحاد إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة, وإقالة الأسترالي جيمس كيتشينج من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق, وتعيين الدكتور أيمن الرفاعي بديلا عنه, وتشكيل لجنة لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز برئاسة عمر باخشوين, وإعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة أحمد الراشد.

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