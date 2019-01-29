يوفنتوس يودع بنعطية

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جدة - عمرو شويل وجه نادى يوفنتوس الشكر للمدافع المغربى الدولى مهدى بنعطية بعد انتقاله رسميا لفريق الدحيل القطرى مقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى 2 ميلون يورو أخرى كمتغيرات.
وقضى مهدى عامين ونصف ضمن صفوف السيدة العجوز فاز بها بلقبين للدورى الإيطالى ومثلهما فى الكأس المحلية، كما بلغ نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2017.
يذكر أن قائد أسود الأطلسى فضل الانتقال إلى الخليج على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، مفضلا الراتب المرتفع مع الدحيل.
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