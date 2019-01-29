شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الدورى المصرى اليوم الاثنين 28 / 1 / 2019 ، اقامة مباراتين ضمن لقاءات الجولة العشرين ، حيث استضاف الاسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى ، فيما واجه الاهلى نظيره وادي دجلة .

الإسماعيلى يواصل انتصاراته ويفوز على الاتحاد السكندري بهدفين

نجح الإسماعيلى فى مواصلة انتصاراته الأخيرة بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 38، ووجيه عبد الحكيم في الدقيقة 93 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ20 للدورى المحلى.

وبهذه النتيجة، ارتفع ترتيب الإسماعيلى إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا وما زال فى جعبته أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

الأهلى يهزم دجلة 1/2 ويواصل انطلاقته نحو قمة الدوري

فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر.

واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء لدجلة بداعى عرقلة محمد الشناوى حارس الأهلى اليونانى بوزاس لاعب دجلة، وهو ما اعترض عليه الشناوى مؤكدًا إنه لم يعرقل اللاعب.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي بعد تمريرة سحرية من على معلول في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم أحرز على معلول الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 65.