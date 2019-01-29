شكرا لقرائتكم كاف يختار طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مواجهة الزمالك وجورماهيا الكينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من موزمبيق لإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
ويدير اللقاء كل من سيلسو الفاكو حكما للساحة وهو الذي أدار مباراة اتحاد طنجة و الزمالك في المغرب في ذهاب دور الـ32 المكرر للبطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
و يعاونه مواطنيه شارديق مارنجيولي و بالوي زاكارايس، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأبيض إلى كينيا فجر الجمعة المقبل.
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