شكرا لقرائتكم محمود البنا حكما لمواجهة الزمالك والمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ان محمود البنّا سيدير مباراه الغد بين الزمالك ومصر المقاصة والتى ستقام غدا الثلاثاء بالدوري . قال عبد الفتاح ، ان البنّا تم ابلاغه بإدارة المباراة منذ يومين وليس له علاقة بتصريحات سيد عبد الخفيط مدير الكرة بالاهلي بعد مباراة دجلة اليوم والتى انتقد فيها عدم إدارة البنا اى مباريات للزمالك.

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