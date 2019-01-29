شكرا لقرائتكم اخبار ميسى اليوم 28 / 1 / 2019.. جائزة جديدة للساحر الأرجنتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد فريق برشلونة الاسبانى خطف الأنظار فى أحد اشهر دوريات العالم بعدما واصل صدارة هدافى الدورى الاسبانى.

مدرب اشبيليه: برشلونة ملك كل شئ وموقفى من ميسى معروف

أكد بابلو ماشين المدير الفنى لفريق إشبيلية الإسبانى أنه يمنى النفس أن تخرج مباراة فريقه أمام برشلونة فى كأس الملك لصالح فريقه رغم الاعتراف بقدرة الفريق الكتالونى على تحقيق الريمونتادا يوم الأربعاء المقبل، فى المباراة المقرر اقامتها ضمن مباريات ربع نهائي البطولة.

أوضح ماشين لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: برشلونة ملك الليجا والكأس وكل شيء، نحن نعلم أن برشلونة لديه القدرة على الريمونتادا، ولكن سنفعل كل شيء للعبور.

أضاف: من وجهة نظر متابع لكرة القدم، آمل أن لا يحدث أي شيء لميسي، ونستمتع به، ولكن كمدرب، آمل ألا يكون في يومه في كامب نو، إذا كان في يومه لن نتمكن من إيقافه.

جدير بالذكر أن برشلونة تعرض للخسارة أمام إشبيلية بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بينهما بالأسبوع الماضي ، وسيحتاج للفوز بنتيجة 3/0 إذا أراد العبور للدور المقبل بكأس الملك.

ميسى يتسلم جائزة جديدة الليلة

منحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، جائزة افضل لاعب في الدوري الاسباني عن الموسم الماضي 2017-18 فى الحفل الذى أقيم اليوم. وحضر ميسي الحفل وتسلم الجائزة من خافير تيباس رئيس رابطة الليجاخلال حفل توزيع الجوائز، ووجه البرغوث الأرجنتيني الشكر للقائمين على الجائزة، معبرا عن سعادته بالحصول على الجائزة. وقال ميسي خلال تصريحات نشرتها الصحيفة "الكتالونية: "إنه لشرف للجميع، من دواعي سروري أن أكون هنا، والتتويج بالجائزة أمر رائع للغاية وذو قيمة". أضاف: "المسابقة هذا الموسم متكافئة للغاية وفارق النقاط قليل جدًا بين الفرق، سنواصل القتال من أجل تحقيق المزيد من الإنتصارات والحصول على المزيد من النقاط". وكان ميسي قد نجح الموسم الماضي فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبي بعد أن سجل 34 هدفا وصنع 12 آخرين.