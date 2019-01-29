شكرا لقرائتكم كرة كريم بنزيما في عيد.. ماركا تضع الفرنسى بجوار أساطير الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا عن النجم الفرنسى ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسبانى الذى قاد فريقه بالأمس لانتصار عريض فى الليجا على حساب اسبانيول فى المباراة التى شهدت تسجيل المهاجم لهدفين وصناعة آخر فى واحدة من أقوى العروض التى أعادت فترات التألق الكبيرة للمهاجم للأذهان من جديدة

وتحت عنوان "كرة كريم بنزيما في عيد" قالت ماركا هناك ناس لا يحبون كريم بنزيما ولكنهم فقراء ، لا يعرفون كيف يتمتعون بالأشياء الجيده في الحياه، فعندما يبدأ كريم بنزيما في اللعب كما لعب أمس تصبح كرة القدم من الأشياء الجيده في الحياه على الفور ، المقصود ليس تسجيل الأهداف أو فوز فريقك بل المقصود هو المتعه والفرح والعيد بمشاهدة لاعب كرة قدم يبدع على أرض الملعب .‏

أضافت الصحيفة فى تقريرها العيد والمتعه من المعتاد أن تحدث عندما تشاهد ليو ميسي ولكن أيضًا تحدث من وقت لوقت عندما تشاهد كريم بنزيما الذي هو مهاجم رائع لكن خلال السنوات العشر الماضيه التي قضاها في ريال مدريد لم يستمتع به البعض .

تابعت: هم حكموا عليه فقط بعدد أهدافه التي قلت بسبب تركيزه على مساعدة كريستيانو رونالدو ، وبرغم ذلك فهو واحد من أفضل 7 هدافين لريال مدريد مع كريستيانو وراؤول ودي ستيفانو وسانتيانا وبوشكاش وهوجو سانشيز وبإستثناء الدون ألفريدو دي ستيفانو لم يلعب أي واحد منهم مثل كريم بنزيما .

كما أن بنزيما هو الوحيد من اللاعبين الثلاثه الذين كان مُشار إليهم بعد رحيل كريستيانو الذي أجاب على توقعات النادي هذا الموسم .

وبدون كريستيانو رونالدو كانت مسؤولية الأهداف متوجهه إلى بنزيما وأسينسيو وبيل وكريم كان الوحيد الذي فعل ذلك منهم وبالإضافه إلى تسجيله للأهداف قام بلعب كرة قدم جميله وأظهر شخصيته القياديه عكس البعض .

‏ في مباراة أمس لعب دور النجم والبطل وكان مؤمن بأنه قائد الفريق للمره الأولى ، ريال مدريد يحتاج لهذه النسخه من بنزيما أكثر من أي وقت مضى.

بنزيما كان قبل اسبانيول نوعا من لاعب وسط وليس مهاجم صريح في الأمام. مع ذلك حقق هدفين ، لكنه بنى اغلب هجمات الفريق الملكي كما لو كان مهندسًا معماريًا .

كان بنزيما الامس افضل لاعب بالفريق بشكل واضح للجميع .

بلغ رصيده بعد الهدفين في إسبانيول 207 هدف مع فريق ريال مدريد، وهو نفس ما سجله هداف الفريق السادس في تاريخ النادي حتى أمس: هوجو سانشيز.