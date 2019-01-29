شكرا لقرائتكم متعب لمدرب دجلة: أهلي أيه اللي صغير يا جدع! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض عماد متعب نجم الاهلي السابق ، على تصريحات اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة التى أدلى بها عقب انتهاء مواجهة فريقه امام الاهلي .

وكان مدرب وادي دجلة قد صرح في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاهلي ودجلة ، قائلاً أن الاهلي فريق صغير داخل الملعب.

وأكد متعب في تصريحات للاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت، أن تصريحات مدرب دجلة مرفوضة تماماً قائلا "عيب الكلام ده الاهلي مش فريق صغير".

وأضاف متعب، من الممكن أن يقول مدرب دجلة أن مستوي الاهلي كان متراجع لكن لا يصح أن يقول أن المارد الاحمر فريق صغير.

وكان الاهلي قد فاز علي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما علي ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العشرون ببطولة الدورى.