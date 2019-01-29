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اخبار ليفربول اليوم 28 / 1 / 2019 الريدز يستبعد التعاقد مع كالوم

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جدة - عمرو شويل شهد نادى ليفربول الانجليزي العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعة كان اخرها ما أعلنه الموقع الرسمى عن مشاركة اسطورة أخرى فى مباراة الأساطير المقرر اقامتها مارس المقبل.

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ديرك كاوت يعود إلى الآنفيلد

أصبح كاوت هو آخر المنضمين إلى قائمة أساطير ليفربول المشاركين في المباراة الخيرية المقامة في شهر مارس ضد ميلان.

مهاجم الريدز السابق الذي سجل 71 هدف في 285 مشاركة طوال الستة أعوام مع النادي يعود مرة أخرة إلى أجواء الآنفيلد.

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ليفربول يستبعد التعاقد مع كالوم

أكد نادي ليفربول أنه غير مهتم بالتعاقد مع “كالوم هدسون أودوي” لاعب وسط نادي خلال فترة الإنتقالات الشتويه الجارية.

وكشفت بعض التقارير الصحفيه أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع أودوي ولكن أشار الموقع إلى أن "يورجن كلوب" مدرب الفريق من غير المتوقع أن يقوم بأي صفقات خلال يناير الجاري.

وذكر موقع ليفربول ايكو انه يوجد العديد من الأنديه التي ترغب في التعاقد مع أودوي خلال الفتره الحاليه أبرزها نادي بايرن ميونخ ونادي لايبزيج.

وقد شارك أودوي في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي هذا الموسم خلال بطولتي الممتاز والدوري الأوروبي وسجل خلاهلم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

 

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