شكرا لقرائتكم عصام عبدالفتاح: الأهلي حسم مواجهة دجلة بالتحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام ان ركلة جزاء الأهلي امام دجلة اليوم كانت بالأساس خطأ ضد رمضان صبحي لذا يراها غير صحيحة .
كان الأهلى قد فاز على وادى دجلة 2-1 فى اطار فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت .
تابع عبد الفتاح ان ركلة جزاء دجلة ايضا بها شك كبير لأنها احتكاك طبيعي بين محمد الشناوي حارس الأهلي ولاعب دجلة .
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