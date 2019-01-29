شكرا لقرائتكم عصام عبدالفتاح: الأهلي حسم مواجهة دجلة بالتحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام ان ركلة جزاء الأهلي امام دجلة اليوم كانت بالأساس خطأ ضد رمضان صبحي لذا يراها غير صحيحة .

كان الأهلى قد فاز على وادى دجلة 2-1 فى اطار فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت .

تابع عبد الفتاح ان ركلة جزاء دجلة ايضا بها شك كبير لأنها احتكاك طبيعي بين محمد الشناوي حارس الأهلي ولاعب دجلة .