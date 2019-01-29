شكرا لقرائتكم إيقاف نادى أسبانى عن ممارسة الكرة 3 سنوات بسبب أجور لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم "لا ليجا" عن معاقبة نادي ريوس المنافس في دوري الدرجة الثانية بالإيقاف عن ممارسة اي انشطة لها علاقة بالكرة الاحترافية لثلاث سنوات.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا رسميا، اليوم الإثنين، أكدت فيه إيقاف ريوس لمدة 3 سنوات، ودفع 250 ألف يورو كغرامة، بسبب عدم سداده لأجور لاعبيه لعدة أشهر.

وقالت متحدثة باسم رابطة الدورى الاسبانى في تصريحات صحفية، سيكون بوسع اللاعبين الانضمام إلى أي فريق يرغبون فيه، والمنافسين القادمين لريوس سيحصلون على ثلاث نقاط.

وأعلن النادي، الذي يحتل حاليا المركز 20 ضمن 22 فريقا بدوري الدرجة الثانية الإسباني، أنه سيتقدم بطعن امام المحكمة الرياضية الاسبانية في ظل محاولته لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وقال النادي الكتالوني في بيان، لم يواجه أي فريق مثل هذه العقوبة القاسية بحيث يترك بدون لاعبين ويتم استبعاده من البطولة من منتصف الموسم.

وأضاف "النادي سيتقدم بطعن على القرار الصادر عن رابطة الدوري الاسباني، وسيحاول إيقاف تنفيذ العقوبة بشكل احترازي، وذلك أمام المحكمة الرياضية".