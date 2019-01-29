اليابان تضرب إيران بثلاثية وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز المنتخب الياباني مقعده في المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات بعد فوزه الكبير على نظيره الإيراني 3 - صفر يوم الاثنين على ملعب استاد "هزاع بن زايد" بنادي العين في المربع الذهبي للبطولة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم حسم الساموراي الياباني الفوز في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع يويا أوساكو، حيث جاء الهدف الأول من ضربة رأس في الدقيقة 56 ثم سجل أوساكو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 67 قبل أن يختتم جينكي هاراجوتشي التسجيل في الوقت بدل الضائع.
ويلتقي الفريق الياباني في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع الإمارات وقطر يوم الثلاثاء.
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