اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28/1/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 28/1/2019، العديد من الأخبار المهمة في الرياضة المصرية والتى جاء فى مقدمتها فوز الأهلي علي وادي دجلة 2-1 فى الدورى المصرى.

الأهلى يهزم دجلة 1/2 ويواصل انطلاقته نحو قمة الدوري

فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر.

وقع الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلي السابق، على عقود انتقاله رسميًا لصفوف نادى نجوم إف سي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عقد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم جلسة مساء اليوم، الإثنين، مع السد العالى في منزل الأخير، تم الاتفاق خلالها على كل الأمور الخاصة بالتعاقد، والتى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى خلال المؤتمر الصحفى الذى سيقيمه نادى النجوم بأحد الفنادق الكبرى.

أصبحت علاقة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، مهددة بالتوتر مع مسئولي القلعة البيضاء، نظرًا لعدم تمكن اللاعب من إلحاق ابنته بإحدى مدارس القاهرة حتى الآن.

لقضية التى شغلت اللاعب فى الفترة الأخير وأخرجته من تركيزه، تتعلق بابنته ومستقبلها التعليمى فى مصر، بعدما فرضت عليها الظروف التنقل إلى قاهرة المعز، حيث يقدم النقاز محطة كروية مميزة مع الزمالك.

نجح الإسماعيلى فى مواصلة انتصاراته الأخيرة بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 38، ووجيه عبد الحكيم في الدقيقة 93 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ20 للدورى المحلى.

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن محمود البنّا سيدير مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة بالدوري

اعترض عماد متعب نجم الأهلى السابق، على تصريحات اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة التى أدلى بها عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام الأهلى.

كان مدرب وادى دجلة قد صرح فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة الاهلى ودجلة، قائلاً إن الأهلى فريق صغير داخل الملعب.

حجزت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا، مقعدها فى قائمة سيدات الإسكواش المتأهلات إلى بطولة العالم، والتى تستضيفها شيكاغو فى 23 فبراير المقبل وتستمر حتى الثانى من مارس، وذلك بعد تتويجها ببطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للإسكواش، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى العام الجاري.

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، منتخب مصر لكرة اليد، بعد إنتهاء بطولة كأس العالم ، التى أقيمت فى المانيا والنرويج ، وحصول المنتخب الوطنى على المركز الثامن .

أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة الزمالك، المقرر اقامتها في الثامنة مساء، غدا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت ، ضمن الجولة الـ 20 بالدوري.