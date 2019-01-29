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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 28/ 1/ 2019 البنا حكما لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم، الاثنين الموافق 28/ 1/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها عصام عبد الفتاح يعلن تعيين محمود البنّا حكما لمواجهة المقاصة، ومدرسة بالشيخ زايد تهدد علاقة النقاز مع النادى، واحتواء أيمن حفنى بسبب الغضب من "دكة" جروس.
أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن محمود البنّا سيدير مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة بالدوري
أصبحت علاقة التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، مهددة بالتوتر مع مسئولي القلعة البيضاء، نظرًا لعدم تمكن اللاعب من إلحاق ابنته بإحدى مدارس القاهرة حتى الآن.
كشف مصدر بالزمالك القائمة التى استقر عليها السويسري جروس المدير الفني للفريق من أجل الانتظام في معسكر مغلق اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا في الجولة العشرين بالدوري.
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من موزمبيق لإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة الزمالك، المقرر اقامتها في الثامنة مساء، غدا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت ، ضمن الجولة الـ 20 بالدوري.
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