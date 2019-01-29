شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 28/1/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يعد أبرزها فوز الفريق الأحمر على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد فى بطولة الدورى العام.

تعرف على تطورات تأهيل مروان وفتحى وحمدى فى الأهلي

خاض مروان محسن، لاعب الأهلي تدريبات الكرة على هامش مران الغائبين عن مباراة وادى دجلة المقرر لها اليوم، وينفذ مهاجم الأهلي برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، حيث يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على استاد بتروسبورت فى الجولة العشرين من منافسات الدورى الممتاز.

عضوية الأهلى تزيد 150 ألف جنيه بعد 3 أيام

حرص مجلس إدارة النادى الأهلى خلال الفترة السابقة على وضع استراتيجية تستهدف الوصول لعدد معين من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية محددة، لاسيما أن الأسعار الحالية الخاصة بقيمة الاشتراك فى عضوية النادى الرئيسية أو فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس مناسبة بالمقارنة مع الأندية المختلفة، سواء كانت العامة أو الخاصة فى ضوء تميز شبكة التقسيم الجغرافى الخاص بأماكن مقر النادى وفروعه بجانب أن المساحة فى مقر النادى أو الأفرع مناسبة لممارسة كافة الأنشطة.

تضاؤل فرص مشاركة حمدى فتحى مع الأهلي أمام سيمبا.. اعرف السبب

تضاءلت فرص حمدى فتحى، لاعب الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها 2 فبراير المقبل ببرج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض حمدى فتحى لإصابة بسيطة عبارة عن شد فى العضلىة الضامة حرمته من المشاركة فى تدريبات فريقه الماضية وستبُعده كذلك من مباراة الأهلي ووادى دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز.

محمد محمود يصل للقاهرة غداً ويعود لألمانيا بعد 6 أسابيع

يعود محمد محمود لاعب الأهلي للقاهرة غداً، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخراً.

وقال نادر شوقى، وكيل أعمال محمد محمود، إن اللاعب سيصل القاهرة غداً وسيخوض برنامجاً تأهيلياً لمدة ستة أسابيع بالنادى الأهلي، على أن يعود إلى ألمانيا بعد ستة أسابيع لعرض نفسه على الطبيب الألماني الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.

الأهلى يعير أكرم توفيق وإسلام جابر للجونة 6 أشهر

أعار مسئولو النادي الأهلى ثنائي الفريق أكرم توفيق والوافد الجديد إسلام جابر لفريق الجونة لمدة 6 أشهر، بداية من شهر يناير الجاري.

ووقع الثنائي على عقود الإعارة اليوم الاثنين فى حضور مسئولي الناديين، حيث من المقرر أن يحصل أكرم توفيق على مليون و750 الف جنيه خلال مدة الإعارة، فيما يحصل إسلام جابر على مليون جنيه.

الأهلى يهزم دجلة 1/2 ويواصل انطلاقته نحو قمة الدوري

فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر.