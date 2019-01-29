شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة وادي دجلة ضد الاهلي تشهد عودة صلاح محسن بعد غياب 62 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة وادى دجلة ضد الأهلى عودة صلاح محسن مهاجم فريق الأحمر بعد غياب 62 يوما بسبب الإصابة، حيث شارك اللاعب فى الدقائق الاخيرة بدلاً من رمضان صبحى لاعب الفريق.

وانتهت مباراة وادى دجلة ضد الاهلي لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العشرون ببطولة الدورى.

وكان صلاح محسن مهاجم الأهلى قد تعرض للإصابة بعد مرور 6 دقائق من مواجهة المقاولون العرب التى جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام يوم 27 نوفمبر الماضى، بعد اصابته فى العضلة الضامة.

ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الثالث بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.