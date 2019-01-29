شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لدجلة يصف الخسارة أمام الأهلى بـ"المؤلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة إن الهزيمة أمام الأهلى بهذه الطريقة أمر مؤلم.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية اللقاء: "بالنسبة لنا من الصعب أن نخوض المباراة بعد غياب لمدة شهر، وصعب على أى فريق ألا تخوض أى مباراة طوال هذه المدة ثم تعود وتلعب مرة أخرى.. السبب الرئيسى فى خسارة الفريق هو الغياب عن اللعب لمدة شهر".

وواصل: "سيطرنا بعد ذلك على اللقاء وفى النهاية خسرنا المباراة وركلة الجزاء للأهلى ضربة حرة لنا لكن بالنسبة لى مؤلم جدًا أن نخسر المباراة بهذه الطريقة.. أبارك للأهلى وللاعبينا وأنا فخور بهم فهم تطوروا كثيرًا خاصة أننا نخوض المباراة أمام الأهلى أكبر الأندية المصرية والأفريقية"

واختتم حديثه: "لن نبقى فى الدورى فقط بل سنحقق مركزًا متقدما فأداؤنا فى أخر ٤ مباريات يجعلنا مطمئنين ورئيس النادى يعلم ما أقوله".