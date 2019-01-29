شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الغندور أخطأ فى ركلتى جزاء الأهلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، إن ركلة جزاء الأهلى أمام دجلة اليوم كانت بالأساس خطأ ضد رمضان صبحى، لذا يراها تقدير غير صحيح من الحكم أحمد الغندور.

وكان الأهلى قد فاز على وادى دجلة 2-1 فى إطار فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت .

وتابع عبد الفتاح فى تصريحات خاصة أن ركلة جزاء دجلة أيضا بها شك كبير لأنها احتكاك طبيعى بين محمد الشناوى حارس الأهلى، ولاعب دجلة .