شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الغندور أخطأ فى ركلتى جزاء الأهلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، إن ركلة جزاء الأهلى أمام دجلة اليوم كانت بالأساس خطأ ضد رمضان صبحى، لذا يراها تقدير غير صحيح من الحكم أحمد الغندور.
وكان الأهلى قد فاز على وادى دجلة 2-1 فى إطار فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت .
وتابع عبد الفتاح فى تصريحات خاصة أن ركلة جزاء دجلة أيضا بها شك كبير لأنها احتكاك طبيعى بين محمد الشناوى حارس الأهلى، ولاعب دجلة .
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: الغندور أخطأ فى ركلتى جزاء الأهلى ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.