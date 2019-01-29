شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الإثنين الموافق 28 / 1 / 2019 مباراتين ضمن الأسبوع الـ20 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث فاز الأهلى على نظيره وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، وفاز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين .

وبعد مواجهات اليوم حافظ محمود علاء مدافع الزمالك على صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف بينما جاء أحمد على مهاجم المقاولون وبيكلى مهاجم المقاصة ومحمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف بينما حل فى المركز الثالث كلا من صلاح أمين لاعب النجوم وكينو لاعب بيراميدز وجون أنطوي لاعب المقاصة وإبراهيما نداي لاعب دجلة برصيد 7 أهداف بينما حل فى المركز الرابع شيلونجو لاعب الإسماعيلى ومحمد رجب لاعب الانتاج الحربي ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش وإسلام رشدى لاعب الجونة برصيد 6 أهداف.