شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: محمود البنّا حكما للزمالك والمقاصة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن محمود البنّا سيدير مباراة الغد بين الزمالك والمقاصة بالدوري قال عبد الفتاح لـ"الخليج 365" إن البنّا تم إبلاغه بإدارة المباراة منذ يومين وليس له علاقة بتصريحات سيد عبد الخفيط مدير الكرة بالأهلي بعد مباراة دجلة اليوم.

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