شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم موزمبيقى لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من موزمبيق لإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكينى المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويدير اللقاء كل من سيلسو الفاكو حكما للساحة وهو الذى أدار مباراة اتحاد طنجة والزمالك فى المغرب فى ذهاب دور الـ32 المكرر للبطولة، والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويعاونه مواطنيه شارديق مارنجيولى وبالوى زاكارايس، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأبيض إلى كينيا فجر الجمعة المقبل.