شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور الصغير يرسب فى اختبارات ركلات الجزاء فى لقاء الأهلى ودجلة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة - وادى دجلة X الأهلى الجولة الـ 20 للدورى فى نسخته الـ60.

الملعب – بترسبورت

النتيجة – فوز الأهلى 2/1

الحكم الدولى – أحمد الغندور

المساعد الاول – أحمد حسام طه

المساعد الثانى ـــ هانى عبد الفتاح

الحكم الرابع ـــ محمد عبد الحافظ

الحكم الأضافى ـــ الثنائى – طارق سامى ـــ محمد سلامة

شوط المباراة الاول أفضل تحكيمًا من الثانى

ظهر الحكم بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة وادى دجلة والأهلى التى أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، الغندور الصغير أحسن تقدير الأخطاء الفنية وسمح بالالتحام والتنافس العادل على الكرة طبقًا للقانون خاصة فى شوط المباراة الأول وساعدته خبرته ولم يتدخل فى المخالفات الوهمية لكن الحكم يحتاج إلى مزيد من الثقة والهدوء فى التعامل مع اللاعبين خاصة فى المواقف الحارجة خلال المباراة التى تحتاج إلى الحسم من الحكم والتى ظهرت بشكل كبير خلال الشوط الثانى من اللقاء.

ركلة جزاء للأهلى قبلها خطأ على رمضان وأخرى وهمية لدجلة

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين أبرزها فى الدقيقة 64 عندما احتسب ركلة جزاء لصالح مهاجم الاهلى رمضان صبحى ولكن هناك خطأ على صبحى قبل الركلة مباشرة عندما دفع مدافع الفريق الدجلاوى فى ظهره قبل أن يرتكب اللاعب خالد رضا خطأ مع رمضان داخل منطقة جزاء دجلة كما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل على حارس الأهلى محمد الشناوى فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وهما القراران الأسوأ للغندور الصغير فى المباراة وافتقد الحكم زاوية الرؤية المناسبة فى أهم قرارين فى اللقاء، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات لمخالفة قانون اللعبة لثنائى دجلة خالد رمضان وإبراهيم نداى كما أنذر ثنائى الأهلى حسين الشحات وعمروالسولية.

المساعدان

ظهرا الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب أبرزها للمساعد الأول فى الدقيقة 25 عندما أشار إلى تسلل مهاجم الأهلى أجاى كما استطاع المساعد الثانى أن يسمح باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وتعاون الثنائى مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقًا للقانون.

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد ونجح فى السيطرة على المنطقة الفنية خاصة أنه من أصحاب الخبرات وتعاون مع الحكم فى إدارة المباراة طبقًا للقانون.

الحكم الإضافى

تعاون مع الحكم فى إدارة المباراة وتدخل طارق سامى فى خطأ محمد الشناوى الوهمى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 8 ركلات ركنية – 6 حالات تسلل – 3اهداف - 4 بطاقات صفراء

الدرجات : الحكم – 7.5 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثانى – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0-

الحكم الأضافى- الثنائى –7.5 طارق سامى - 8.0محمد سلامه.

ركلة جزاء دجلة هدف الاهلى الثانى

هدف الاهلى الاول

تسلل اجاى