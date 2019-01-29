جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 28/1/2019، اقامة مباراتين في الجولة العشرين في الدورى المصرى، حيث فاز الإسماعيلى على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، فيما فاز الأهلى علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف. واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 17 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام النجوم وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا. واحتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة بعد ان لعب 20 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد امام الإسماعيلى وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا. ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الثالث بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جدول الدورى

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