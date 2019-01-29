الإسماعيلي يستعيد جهود إبراهيم عبد الخالق من الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد مسئولو الإسماعيلى خدمات إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط وذلك بعد خوضه تجربة الإعارة ضمن صفوف حرس الحدود لمدة ستة أشهر لحاجة الفريق جهوده. وطالب الجهاز الفنى للفريق باستعادة جهود اللاعب خلال الميركاتو الشتوى الجارى، فى ظل خبراته الكبيرة وسعيًا لتدعيم هذا المركز بلاعبين على مستوى عالٍ. ومن جانبه يتقدم مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص الشكر والتقدير إلى مسئولى نادى الحدود بعد موافقتهم على عودة اللاعب رغم عدم انقضاء مدة الإعارة.

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