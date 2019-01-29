شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عماد متعب لمدرب دجلة: "عيب الأهلى مش فريق صغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض عماد متعب نجم الأهلى السابق، على تصريحات اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة التى أدلى بها عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام الأهلى.

وكان مدرب وادى دجلة قد صرح فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة الاهلى ودجلة، قائلاً إن الأهلى فريق صغير داخل الملعب.

وأكد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة ON Sport، أن تصريحات مدرب دجلة مرفوضة تمامًا قائلا "عيب الكلام ده الأهلى مش فريق صغير".

وأضاف متعب، من الممكن أن يقول مدرب دجلة أن مستوى الأهلى كان متراجعًا لكن لا يصح أن يقول إن المارد الأحمر فريق صغير.

وكان الأهلى قد فاز على دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العشرين ببطولة الدورى.