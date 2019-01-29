مجدى عبد الغنى يكرم رابطة النقاد الرياضيين.. ويؤكد: سنوقع بروتوكول تعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بمجلس أعضاء رابطة النقاد الرياضيين الجديد برئاسة حسن خلف الله والنائب صبحى عبد السلام وأمين الصندوق إيهاب شعبان والأعضاء محمد مراد ومنتصر الرفاعى وهشام أبو حديد وإبراهيم حمودة وأحمد عبد الباسط، وأحمد إسماعيل. وشارك فى حفل التكريم ممثلى اتحاد الكرة أحمد مجاهد ودينا الرفاعى وثروت سويلم، وأكد عبد الغنى أن الاحتفال والتكريم لرابطة النقاد الرياضيين جاء برغبة قوية من جمعية اللاعبين المحترفين لمد جسور التواصل، موضحًا أن الجمعية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه التعاون والخدمات للنقاد الرياضين، وأنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة الوعى لدى الجماهير، خاصة أن مصر مقبلة على حدث جلل بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019. وقام مجدى عبد الغنى بتقديم درع الجمعية لمجلس الرابطة، وبعدها قدم اللواء ثروت سويلم والدكتور دينا الرفاعى درع اتحاد الكرة لمجلس الرابطة.

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