شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: محمود البنا أدار للترجي مباريات أكثر من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، سعادته بعد فوز فريقه على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ON Sport موجهًا حديثه للجنة الحكام: "الحكم المصرى محمود البنا أدار للترجى التونسى مباريات أكثر من المواجهات التى أدارها لنادى الزمالك المصري.. هذه معلومة لا تقبل التشكيك".