أهداف مباريات اليوم الإثنين 28/1/2019 فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 28/1/2019 ، إقامة مباراتين في الدورى المصرى ضمن لقاءات الجولة العشرين ، حيث فاز الإسماعيلى علي نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، فيما فاز الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف. الإسماعيلى يواصل انتصاراته ويفوز على الاتحاد السكندري بهدفين الإسماعيلى يواصل انتصاراته ويفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نجح الإسماعيلى فى مواصلة انتصاراته الأخيرة بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 38، ووجيه عبد الحكيم في الدقيقة 93 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الــ20 للدورى المحلى. وبهذه النتيجة، ارتفع ترتيب الإسماعيلى إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا وما زال فى جعبته أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا. فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر. الأهلى يهزم دجلة 1/2 ويواصل انطلاقته نحو قمة الدوري

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