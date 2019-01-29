الأهلي: إجهاد العضلة الأمامية وراء خروج رمضان صبحي من مباراة دجلة

اليوم السابع

كتب فتحى الشافعى





قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، إن رمضان صبحى نجم الفريق عانى من إجهاد عام فى العضلة الأمامية لذا تم خروجه من الدقائق الأخيرة لمباراة دجلة.

وكان الأهلى قد فاز على دجلة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، بالجولة العشرين للدورى الممتاز.

وأكد طبيب الأهلى أن رمضان صبحى ليست خطيرة فاللاعب عانى من إجهاد عام فى العضلة الأمامية وطلب الخروج لذا قام الجهاز الفنى بتغييره حتى لا تتفاقم إصابته.