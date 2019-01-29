مدرب وادي دجلة: فخورون بأدائنا أمام صفقات بـ 200 مليون جنيه

صدى البلد - محمد رشاد

عبر محمد عبد الواحد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن فخره بأداء لاعبي فريقه أمام الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الاسبوع العشرين من الدوري الممتاز .

وقال عبد الواحد في تصريحاته الإذاعية على راديو أون سبورت: "فخورون بالأداء أمام فريق صفقاته بقيمة 200 مليون جنيه، لعبنا ضد ضغوط عصبية ونفسية، ولكن ذلك تغير عقب هدف الأهلي الأول".

وواصل "عدنا لطريقتنا المعهودة ولعبنا بشكل جيد وأهدرنا فرصا مؤكدة على المرمى، كما أن ضربة جزاء الأهلي ليست صحيحة على الإطلاق.. رمضان صبحي...