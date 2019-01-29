الشناوي المتهور

الوطن
حقق فريق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المبارة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 20 من الدوري المصري.
وأحرز ثنائية الأهلي كلًا من: «عمرو السولية في الدقيقة 17، وعلي معلول في الدقيقة 65، فيما سجل محمد هلال هدف دجلة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86».
وتصدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لأكثر من فرصة محققة لفريق وادي دجلة، خلال المباراة، وساهم بشكل كبير في خروج المارد الأحمر بالنقاط الثلاث، إلا أنه عاب على الحارس، الخروج المتكرر من مرماه رغم قرب مدافع الأهلي للكرة، وهو ما كلف فريقه ركلة...
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