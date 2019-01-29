الوطن
أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته عقب الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"نجحنا في حسم المباراة، والهدف الأول سهل لنا المهمة بعدما وصلنا للمباراة في أكثر من مرة".
وأضاف "في الشوط الثاني الأداء كان جيدًا في بعض الفترات وتحسن وفي النهاية نجحنا في حصد ٣ نقاط في الطريق نحو الهدف".
وواصل "أخرجت أجايي خوفا عليه، خاصة وأنه عائد من الإصابة وهناك لاعبين لا تستطيع اللعب لمباراة كاملة، وكان...
كانت هذه تفاصيل خبر «لاسارتي»: الهدف الأول سهل مهمتنا في حسم اللقاء.. وضغط المباريات وراء الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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