عصام عبدالفتاح ردًا على عبد الحفيظ: البنا حكما للزمالك والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

رد عصام عبد الفتاح عضو اتحد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بشأن عدم إدارة الحكم محمود البنا أي مباراة للزمالك مؤخرا.

وكان عبد الحفيظ تسائل عن سبب عدم إدارة البنا لمباريات الزمالك، مشيرا إلى أنه أدار مباريات بالدوري التونسي أكثر من مباريات القلعة البيضاء.

ورد عبد الفتاج قائلا "البنا سيدير مباراة الزمالك والمقاصة يوم الثلاثاء بالجولة 20 من الدوري الممتاز".

وواصل "ماذا تريدون منا؟ عليكم بالتفكير في مشاكلكم وإصلاح أخطائكم، واتركوا التحكيم، ولو لم يعجبكم التحكيم المصري فعليكم طلب حكام أجانب".

وأردف "اتحاد الكرة فتح الباب على مصراعيه أمام التحكيم الأجنبي، لن نسمح لأحد بالضغط علينا، ولا تدخلونا في صراعاتكم".

وأضاف "لن أعقب على أحد، زمن التعقيب انتهى، هناك عقوبات رادعة على الجميع، وسبق أن أوقفت حكاما لشهرين وثلاثة أشهر بسبب أخطاء أثرت على نتائج مباريات".

وختم "البنا كان حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز لكنها تأجلت، قبل أن يتم السماح للأندية بجلب حكام أجانب".