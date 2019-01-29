الأهلي: رمضان صبحي يعاني من الإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن اللاعب رمضان صبحي يعاني من الإجهاد، مما تسبب في مغادرته ملعب مباراة الأحمر ضد وادي دجلة في الدوري المصري.

وغادر رمضان صبحي قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بعد أن طالب الجهاز الفني بتغييره، وذلك عقب أن تسبب في ضربة جزاء سجل منها الأحمر الهدف الثاني ليفوز في النهاية (2-1).

وفي تصريحات لمراسل "الخليج 365" قال خالد محمود:"رمضان صبحي عانى من إجهاد في العضلة الأمامية، سيخضع لفحص طبي باكر للوقوف على حجم الإجهاد وبرنامج الاستشفاء".

بينما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن لاسارتي فضل إراحة رمضان صبحي نظراً لضغط وتعاقب المباريات، واستعداد الفريق لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا 1 فبراير المقبل.