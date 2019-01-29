يوسف: كان يمكننا الفوز على دجلة برباعية.. والإصابات قدرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن فريقه قدم مباراة قوية أمام وادي دجلة، وكان بإمكانه تسجيل 4 أهداف.

وفاز الأهلي 2-1 على مضيفه الدجلاوي في إطار الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف في تصريحات لقناة الأهلي "لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وبفكر مميز في الثاني، كان يمكننا الفوز برباعية، نسير بشكل جيد".

وواصل "مع كثافة المباريات نتمنى الاستمرار في تحقيق الانتصارات"، مضيفا "الإصابات العضلية صعبة للغاية لأنها بحاجة لفترة طويلة".

وأضاف "الإصابات قدرنا، ونتعامل مع المتاح في ظل ضغط المباريات".

وختم "كل يوم أو يومين يشارك مع الفريق أحد المصابين، وسيكون المتاح أفضل في وقت لاحق".

وتعرض ياسر إبراهيم ورمضان صبحي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة.