سيد عبدالحفيظ: محمود البنا أدار مباريات في تونس أكثر من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الحكم المصري محمود البنا أدار مباريات في الدوري التونسي أكثر مما أدار للزمالك، مبديًا دهشته من تعيين طواقم تحكيم لمباريات الفرق المنافسة في الدوري المصري.

الأهلي صاحب المركز الثالث بالدوري هزم مضيفه وادي دجلة بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة "الأهلي" بعد المباراة: "لا أريد التعليق على صحة ضربة جزاء الأهلي أو وادي دجلة في المباراة، أترك هذا الأمر للخبراء والمحللين".

وأَضاف متسائلا: "سؤالي للجنة الحكام، كيف يدير الحكم المصري محمود البنا مباريات للترجي في آخر موسمين بالدوري التونسي أكثر مما أدار للزمالك في دوري بلده؟".

وأكمل: "مندهش من هذا الأمر، البنا تواجد في تونس أكثر من بتروسبورت، طرحنا مثل هذا التساؤل منذ عدة أشهر، هل من المعقول أن شخص بقيمة هذا الحكم لا يدير مباريات لأحد أكبر الفرق؟".

وأتم تصريحاته قائلا: "أريد التأكد من معلومة أخرى، هل أدار الحكم محمود بسيوني أي مباراة للزمالك منذ إدارة مباراته أمام طنطا في أكتوبر 2017؟".