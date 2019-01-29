مدرب الأهلي: ضربة جزاء دجلة "وهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

اعتبر سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه أمام وادي دجلة "وهمية".

وفي تصريحات لقناة ناديه بعد الفوز على دجلة (2-1)، قال قمصان:"ضربة الجزاء وهمية، لو كانت صحيحة لم نكن لنعترض، لكن هل أراد الحكم إدخال المنافس في اللقاء باحتساب هذه اللعبة لصالحه؟".

ورفع الأهلي رصيده في جدول ترتيب الدوري إلى 33 نقطة في المركز الثالث متخلفاً عن صدارة الزمالك بفارق 9 نقاط مع مباراة أقل من الأبيض، و6 نقاط مع بيراميدز الثاني الذي لعب 4 مباريات أكثر.

وأضاف قمصان:"وادي دجلة فريق جيد لا يرتكن للدفاع ويلعب على الكرات العالية، لكننا نجحنا في إحراز هدف مبكر، وبعده أهدرنا العديد من الفرص الكثيرة".

وأنهى قمصان:"بعد هدف دجلة ظهرت شخصية الأهلي، احتفظنا بالكرة، وكانت لدينا فرص للتسجيل، ونجحنا في تحقيق الفوز، ومع اكتمال قوام الفريق ستزداد القوة ويصبح الأداء اجمل".