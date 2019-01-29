لاسارتي: تقييم أجايي "غير عادل" حاليًا.. وما أراه في مصر غير موجود بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

رفض الأوروجواياني مارتن لاساراتي، المدير الفني للأهلي، التعليق على أداء النيجيري جونيور أجايي في الوقت الحالي، مشيدًا بالفوز الذي حققه فريقه أمام وادي دجلة في الدوري المصري.

الأهلي صاحب المركز الثالث بالدوري هزم مضيفه وادي دجلة بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجحنا في حسم المباراة، الهدف الأول سهل لنا المهمة بعدما وصلنا لمرمى المنافس في أكثر من مناسبة للتسجيل خاصةً في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني، الأداء كان جيدًا وتحسن المستوى في بعض الفترات، وفي النهاية نجحنا في حصد 3 نقاط لمواصلة طريقنا نحو الهدف المطلوب".

وعلق على مستوى أجايي في مركز المهاجم الصريح قائلا: "عاد من الإصابة بعد 4 شهور من الغياب، أدى اللاعب مباراة جيدة، وبالتالي الحكم على مستواه غير عادل في الوقت الحالي".

وأكمل: "هناك لاعبين لا تستطيع لعب مباراة كاملة، مثل العائدين من الإصابة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، وهم سعد سمير وصلاح محسن وهشام محمد وجيرالدو".

وتطرق المدرب الأوروجواياني للحديث عن إمكانية قيد عمرو جمال مهاجم الفريق في القائمة المحلية قائلا: "بالتأكيد من الممكن أن نراه، كرة القدم نرى فيها أي شيء".

وواصل: "الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط، وهناك أشياء لفتت نظري، في أي دوري في العالم بين كل مباراة وأخرى هناك فارق 7 أيام، بينما هنا كل 3 أيام فقط".

وتابع: "ضغط المباريات يتسبب في الإرهاق، والإصابات منطقية في ظل كثرة المباريات".

وأتم لاسارتي تصريحاته قائلا: "اليوم أكملنا شهرا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يعمل ويقوم بتدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، وأنا راض عن البرنامج البدني الذي وضعناه".

ويستعد الأهلي لاستضافة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي يتصدر مجموعتها الرابعة بأربع نقاط.