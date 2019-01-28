مدرب سيمبا التنزاني: الحكام تساند الفرق المصرية دائماً

كتب - عادل أبو الفضل:

يرى باتريك اوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، ان الحكام في قارة افريقيا، دائما ما تساند الفرق المصرية في مباريات المسابقات القارية.

وقال اوسيم في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "لا أحب

الأحلام بالتأكيد لن نحصل على نقاط مباراة الاهلي، سيحصلون على ركلة جزاء او يطرد الحكم لاعبا منا او يحسب لهم هدفا من تسلل".

وواصل: "مع انطلاق المباراة يكون الفريق الضيف متاخرا بهدف، لذا فحتى التعادل صعب، لكن في ملعبنا امام 60 الف مشجع سيختلف الامر، مثلما حدث في لقاء شباب الساورة الجزائري، سنفعل كل شيء للفوز في ملعبنا".

واختتم: "لا أخطط للحصول على نقطة من لقائي فيتا كلوب والاهلي خارج ملعبنا".